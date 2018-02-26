أطعمة تسبب لك التسمم الغذائي

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن أكثر الأطعمة التي تسبب تسمم غذائي هي الأطعمة التي لم تدخل مرحلة التسوية سواء عن طريق القلي أو الشواء، وذلك لنمو نوع من أنواع البكتيريا عليها.

و من الأطعمة أيضا التي تسبب تسمم غذائي السلطات خاصة الجاهزة التي تباع في المحال وذلك لاحتمالية عدم غسل مكوناتها بطريقة صحيحة تؤدى إلى وجود طفيليات أو بكتيريا مثل السلمونيلا، مما يسبب إصابة الشخص يقئ وسعال وارتفاع درجة الحرارة.

كما أن منتجات الألبان مثل الأرز بلبن والمهلبية وغيرها من المنتجات المصنعة بالألبان من الممكن ألا يكون الحليب وصل لدرجة الغليان المطلوبة، وتنمو نوع من البكتيريا عليها وهى البكتريا العنقودية التي قد تسبب الإسهال والقيء الشديد بعد تناولها.

والجدير بالذكر أن من أخطر أنواع الأطعمة التي تسبب التسمم وقد تؤدى إلى الوفاة هي الفسيخ والرنجة، وذلك بسبب نمو بكتيريا لاهوائية عليها تكون مميتة في معظم الأحيان، إذا لم يأخذ الشخص المصاب المصل الخاص بها خلال 24 ساعة من تناولها حيث تسبب فشل في وظائف القلب.

بالإضافة إلى أن تناول السوشى وهو السمك النيئ ينمو عليه نوع من الديدان تسبب في بعض الأحيان إسهال ومغص معوي وأحيانا تؤدى إلى الصفراء، كما أن عدم تسوية القشريات مثل الجمبري والجندوفلي، قد يؤدى إلى الإصابة بالتهاب كبدي حاد والصفراء وارتفاع في إنزيمات الكبد بسبب إنها قد تحتوى على فيروس A .