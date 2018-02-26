السجون تحقق جائزتي الخدمات الميدانية للأجسام الطائرة وخدمات التواصل مع العملاء

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور/ أيوب بن نحيت أن المديرية العامة للسجون -وبحمد الله- قد حازت على جائزتي الخدمات الميدانية ، وخدمات التواصل مع العملاء .

كان ذلك في الحفل الذي رعاه سمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الدكتور/ بندر بن مشاري آل سعود اليوم الأثنين الموافق 10/6/1439هـ ضمن ملتقى منصة أبشر الرابع بنادي ضباط قوى الأمن، وقد شاركت في الملتقى كافة الأجهزة الحكومية، ومثل المديرية العامة للسجون العميد دكتور / علي بن عبدالله القحطاني والرائد / أحمد بن مهدي آل جعران مدير ادارة التعاملات الإلكترونية والأستاذ/ محمد بن علي الأحمري مدير قسم العلاقات العامة. واستعرض الحفل جميع المنجزات والتطورات على مستوى الأجهزة الحكومية، وما تسعى إليه من تطور لمواكبة التحول الرقمي وفق رؤية 2030م ، والاعتماد على التعاملات الإلكترونية لاختصار الوقت والجهد ، وتقديم كافة الخدمات بكل يسر وسهولة للمواطنين والمقيمين والزائرين،

وفِي ختام الحفل تم تكريم القطاعات المتميزة، وقد حصلت المديرية العامة للسجون على جائزتي الخدمات الميدانية متمثلة بجائزة الأجسام الطائرة، وجائزة خدمة التواصل مع العملاء، وقد تشرف باستلامها نيابةً عن مدير عام السجون العميد الدكتور/ علي بن عبدالله القحطاني، وتعد هذه الجوائز حافزاً معنوياً ذا قيمة عالية للتقدم ومواكبة القفزات التطويرية المتسارعة وفق خطط علمية مدروسة ، ورؤية استراتيجية منظمة ، لتحقيق التكامل ، وإبراز جهود المديرية العامة للسجون الإصلاحية والتأهيلية، فشكرا لكل القائمين على الإعداد والتنظيم الرائع والهادف لهذه الجائزة.