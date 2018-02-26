” بر أبها ” : مشاركتنا في الجنادرية بمعرض الأسر المنتجة دعما لهم وتحقيقا لتوجه القيادة 

محمد بن طحيطح (صدى):

ظهرت الأعمال الحرفية والمشغولات اليدوية بمعرض الحرفيين والحرفيات في قرية عسير بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية لهذا العام بشكل مختلف جذب آلاف الزوار لزيارة المعرض والتجول بين أجنحته المتنوعة.

وقد تولت جمعية البر بأبها والتي ترعى العديد من الأسر المنتجة من المستفيدين من الجمعية وغيرهم سعياً منها لتطوير قدراتهم وتحويلهم إلى منتجين الإشراف على المعرض بعد إعادة تطويره وتجهيزه بشكل يليق بمشاركة إمارة منطقة عسير التي تتألق كل عام ومكانة جمعية البر بأبها التي تعد من أوائل الجمعيات الفاعلة على مستوى المملكة.

وقد شهد معرض الأسر المنتجة الذي تشارك فيه ٢٣ أسرة منتجة من أبناء وبنات منطقة عسير يقومون بعرض وتسويق منتجاتهم من حرف ومشغولات يدوية وتقليدية ومأكولات شعبية تميزت بها منطقة عسير، حيث شهد إقبالاً منقطع النظير من قبل ضيوف وزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام.

أمين عام جمعية البر بأبها المشرف العام على المعرض محمد بن فحاس أكد بأن الفكرة جاءت من منطلق التعاون والتكافل الاجتماعي وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في مساعدة ودمج الأسر المحتاجة في المجتمع ورفع مستواها وتفعيل دورها في عملية التنمية بالمملكة لتحقيق دعم الأسر محدودة الدخل لتحسين مواردها الذاتية وتحويلها من أسر معالة إلى أسر منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إيجاد فرص تسويقية لعرض وتسويق منتجاتهم بشكل نوعي ومميز يساهم في رفع مستواهم المعيشي والاعتماد على أنفسهم في العملية الانتاجية.

يذكر أن المعرض يضم 23 جناحاً متنوعة بين حرف ومشغولات يدوية وفنون تشكيلية وأعمال يدوية وفن الخياطة والتطريز التقليدية التراثية وصانعوا الفضة وبائع الريحان والنباتات العطرية والتراثيات المختلفة، فيما تميزت المشاركة هذا العام بوجود معرض صور خاص بشهداء مروحية أبها رحمهم الله تعالى.

وقد حظي المعرض بزيارة عدد كبير من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار الدبلوماسيين الأجانب في المملكة إضافة إلى آلاف الزوار من المواطنين والمواطنات الذين لازال المعرض يمتلئ بهم يومياً منذ افتتاحه.

