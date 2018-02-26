المواصفات تنظم ملتقى ” كايزن ” بالتعاون مع جايكا اليابانية

نايف السالم(صدى):

تقوم هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ” جايكا ” ، ومدينة الملك فهد الطبية، بتنظيم ملتقى تطبيق المنهجية اليابانية للتحسين المستمر في هيئة المواصفات ومدينة الملك فهد الطبية ” كايزن ” ، لاستعراض نتائج تطبيق نشاط الكايزن للتحسين المستمر في خدمة للعملاء ومقدار التحسن في الأداء والإنتاجية وبيئة العمل في كلتا الجهتين.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك يوم الأربعاء 28 فبراير 2018 بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض، لافتة إلى أنه يعد هذا الملتقى أحد مخرجات الرؤية السعودية اليابانية 2030، حيث قامت ” جايكا ” بعمل دراسة مسحية اعتبار من شهر ديسمبر 2016 إلى شهر فبراير 2017 م للتحقق من إمكانية تطبيق نشاط الكايزن بالأسلوب الياباني في المملكة.

وشارت الهيئة إلى إنه توصلت الدراسة إلى اختيار هيئة المواصفات ومدينة الملك فهد لتطبيق هذا النشاط تجريبيًا بالقطاع الحكومي، موضحةً أنه تستهدف منهجية الكايزن إحداث تحسين تدريجي مستمر في الجودة والتكلفة وزمن الإنجاز والسلامة وبيئة العمل والروح المعنوية للعاملين ودافعيتهم للعمل في القطاعات الحكومية والخدمية والصناعية وغيرها، وتوجيه قدرات هذه القطاعات لزيادة الإنتاجية.