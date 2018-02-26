علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، اليوم، زيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى 5 سنوات قابلة للتجديد؛ لتحفيز الشركات العالمية الرائدة بضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

كما قررت الهيئة إعطاء المستثمر الخيار في تقليل مدة الترخيص بحد أدنى سنة واحدة، يما يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية.

وكانت الهيئة أعلنت فيما سبق تقليص مدة إصدار الرخص من يومين إلى 4 ساعات فقط، بعد إعادة هيكلة الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية.