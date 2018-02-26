لاعب سان جيرمان: لا ننسى قوة الريال لكن سنفوز

طلال الغامدي(صدى):

قال لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس مونييه، إن فريقه قادر على اقتناص الفوز من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف اللاعب أن في حالة تمكن النادي الفرنسي من عبور عقبة الريال، هذه يجعلهم يسيرون في الطريق الصحيح، بالإضافة للحصول على أفضلية حصد البطولات.

وتابع: ” الريال مازال هو الريال،و علينا أن لا ننسى ذلك، وهذا الفريق نجح في حصد 3 بطولات من أخر 4 نسخ لبطولة دوري الأبطال.

وأضاف: ” أنا متأكد أننا سنفوز ، ومن أجل التأهل سنرى ما سيحدث”.