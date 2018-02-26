بالصور.. بلدية عين دار تضع ملصقات على 50 سيارة تالفة

نايف السالم(صدى):

قام فرع الشؤون البلدية والقروية في عين دار التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، بوضع ملصقات على 50 سيارة تالفة ومهملة بالشوراع والطرق العامة بالمنطقة.

وأوضحت البلدية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنها طلبت من من ملاك تلك السيارات رفعها، مشيرة إلى أنهم لو لم يستجيبوا سيتم تطبيق الأنظمة بحقهم.

وجاء ذلك ضمن دور البلدية وأمانة المنطقة الشرقية، في إزالة المخالفات، والحفاظ على الطرق العامة نظيفة، ومحتفظة بمنظرها الجمالي.