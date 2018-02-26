بالفيديو.. وزير يمني يطالب بإعادة تصحيح العلاقات مع الإمارات

فهمي محمد(صدى):

طالب صالح الجبواني، وزير النقل اليمني، اتخاذ قرار سيادي، لمراجعة وتصحيح العلاقات مع الإمارات، وذلك بعد منعه من الحركة والوصول لمحافظة شبوة، للقيام بعمله.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، تم انعقاده في ” شبوة ” ، حيث أوضح ” الجبواني ” ، أن قوات مدعومة من الإمارات، منعت موكبه من المرور صوب ساحل المحافظة الواقعة جنوبي شرقي اليمن، لوضع حجر الأساس لأحد الموانئ.

واتهم ” الجبواني ” ، محافظ شبوة بالفساد والتواطؤ مع أبو ظبي، ومع الحوثيين، مشيرًا إلى أن قوات النخبة اليمنية أبلغته بأن قرار منعه من التنقل جاء بأمر من القيادة الإماراتية، مرجحًا أن يكون وراءه رئيس الأركان الإماراتي، الذي أكد تواجده في المدينة ذاتها.

فيما أكد وزير النقل اليمني، أنه سيجتمع مع عبد ربه منصور هادي، رئيس دولة اليمن، لمناقشته وإطلاعه على ما جرى، داعيًا إلى اتخاذ قرار يحفظ سيادة بلدته، ويصحح العلاقة مع الإمارات، مؤكدًا أنه لا يقبل بالعمل في هذه الحكومة، إذا لم تتم مراجعة هذه العلاقة.