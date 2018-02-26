” سلمان للإغاثة ” يوقع عقدين لمشروعين مع ” الدولية للهجرة ” لنازحي الروهينجا والسوريين

سعيد العجل(صدى):

وقع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية خلال منتدى الرياض الدولي الانساني عقدين لمشروعين مع المنظمة الدولية للهجرة IMO بتمويل ومتابعة من المركز تضمن المشروع الاول (قطاع المياه والاصلاح البيئي ) لتوفير المياه وحلول الصرف الصحي وفق المعايير الدولية لنازحي الروهينجيا في مخيم بازار في جمهوريه بنجلاديش بمبلغ وقدره (2,230,000) دولار امريكي ويخدم اكثر من (165,000) مستفيد من الرجال والاطفال والنساء ويشمل المشروع تأمين امدادات المياه ومصادر مياه الشرب للاستخدام اليومي وخدمات الصرف الصحي والنظافة وبناء غرف التخزين.

فيما اشتمل المشروع الثاني (قطاع الحماية) يتضمن الدعم النفسي والمجتمعي للمواطنين السوريين المتضررين من الازمة الإنسانية في اليونان بمبلغ اجمالي وقدرة (600,000) دولار امريكي ويخدم (1,150) مستفيد ويهدف الى تعزيز تقديم المساعدة النفسية الاجتماعية والرياضية ثقافيج في مراكز الاستقبال في الجزر اليونانية وتوفير التدريب المهني للقصر غير المصحوبين من الاصول السوري في مرافق الاقامة المتخصصة في اليونان