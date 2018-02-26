لاعب ليفربول يطلب من اليوفي إعطاؤه وقت للتفكير

طلال الغامدي(صدى):

قالت مصادر إن لاعب ليفربول إيمري تشان، طلب من إدارة يوفينتوس الإيطالي إعطاؤه وقت؛ قبل الموافقة على عرض ضمه.

وأوضحت المصادر، أن تشان يريد وقت كافي لتقييم عرض اليوفينتوس للحصول على خدمات خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الإيطالي أبدى رغبته في ضم اللاعب “تشان “إلى صفوفه، وعلى جانب أخر حدد يورجن كلوب، المدير الفني “للريدز”، اللاعب لويس كوك، لاعب فريق برنموث، كبديل لإيمري تشان، في الانتقالات الصيفية القادمة، ورصد مبلغ 20 مليون يورو لضم اللاعب صاحب الـ21 عاما.