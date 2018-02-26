الملح لا يفقد الأكل عناصره الغذائية إذا استخدمته في الوقت المناسب
أثبتت دراسة حديثة أن وضع الملح على الطعام لا يُفقده أي شيء من قيمته الغذائية، وكل ما يفعله وضع الملح في بداية الطهي هو فقدان نسبة كبيرة من الماء فقط، وذلك ينفي ما تم نشره علي مواقع الواصل الاجتماعي بأن الملح يفقد الأكل فوائده.
كما أنه ينصح بوضع الملح عند اقتراب نضج الطعام، وذلك للحصول على نكهة مميزة وظهور مذاقه دون تأثر، بالإضافة إلى احتفاظ الطعام بالماء دون فقدان نسبته.
وأخيرًا نصح الخبراء، بضرورة البحث وراء حقيقة المنشورات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقيقة والبعد عن الشائعات التي قد تعرض حياة الفرد للخطر.
M-512[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم الملح كثرت زيادته في الأكل تؤثر سلباً في صحة الإنسان نعم مؤكد وحتى السكر هو الخطر الأول والأحمر لنا فاالأفضل البعد عن استخدام السكر او اكل السكريات بكافة انواعها وافضل طريقة لااستخدام الملح في النظر لأي منتج جاهز للأكل إذا كان وضع فيه ملح فاالافضل لايتم وضع ملح والأكل لايوضع في بدايته بل في نهاية استواءه واكثر شئ مهم هو اللحوم بكافة انواعها في الشواء والطبخ ففي الأخير نعم الله لاحصر لها لكن فقط تريد شكر لله عزوجل فقط لكي ننعم بي بفوائدها ويزيدنا الله من فضله تعالى الله وتبارك اسمه.