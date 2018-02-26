الملح لا يفقد الأكل عناصره الغذائية إذا استخدمته في الوقت المناسب

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن وضع الملح على الطعام لا يُفقده أي شيء من قيمته الغذائية، وكل ما يفعله وضع الملح في بداية الطهي هو فقدان نسبة كبيرة من الماء فقط، وذلك ينفي ما تم نشره علي مواقع الواصل الاجتماعي بأن الملح يفقد الأكل فوائده.

كما أنه ينصح بوضع الملح عند اقتراب نضج الطعام، وذلك للحصول على نكهة مميزة وظهور مذاقه دون تأثر، بالإضافة إلى احتفاظ الطعام بالماء دون فقدان نسبته.

وأخيرًا نصح الخبراء، بضرورة البحث وراء حقيقة المنشورات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقيقة والبعد عن الشائعات التي قد تعرض حياة الفرد للخطر.