طريقة التسريح الأفضل للتغلب علي تساقط الشعر

نورة الشهري(صدى):

تعد مشاكل تساقط الشعر من أكثر المشاكل التي تواجه الفتيات، خاصة في فصل الشتاء الذي يتساقط الشعر فيه بغزارة، وتبدأ الفتاة مشوارها في رحلة البحث عن طرق علاج طبيعية وكيميائية لفروه الرأس دون أن تدرك أن تسريح الشعر أحياناً يكون من أهم أسباب تساقط الشعر.

لذلك نقدم طريقة سريعة وصحية لتسريح الشعر دون الإخلال بصحته أو بقوته، ويمكنها أن تفك التشابكات سريعا.

طريقة تسريح الشعر :

– أولاً يفضل أن يمشط الشعر وهو جاف تمامًا، لأن تسريحه وهو يحمل الماء يعرضه للتساقط لأنه يكون ضعيف جداً في هذه المرحلة.

– يفضل أن نضع الكريم أو الزيت الذي نفضله لسهولة التسريح.

– نبتعد تماماً عن تسريحه من الجذور وحتى الأطراف، فيفضل أن نسرحه من أسفل ثم نتصاعد حتى نصل إلى الجذور.

– في حال العقد نبتعد عن الأمشاط الكبيرة ونستخدم فقط الأمشاط الصغيرة لفك التشابك جزء بجزء.