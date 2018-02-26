التخلص من رائحة العرق الكريهة طبيعيا

متابعات(صدى):

يزداد إفرازك للعرق وتغير رائحة جسمك التي تسبب لك الضيق والإحراج، وذلك مع ارتفاع رجات الحرارة خاصة في فصل الصيف، ، وخلال السطور التالية نقدم لكم كل ما يتعلق بالتخلص من رائحة العرق طبيعيًا.

فالذي يسبب الرائحة الكريهة ليس العرق في حد ذاته ولكن تحدث عندما يمتزج العرق مع البكتيريا التي تنمو بسرعة في بيئة رطبة.

وما يتسبب في سوء رائحة العرق هو عدم النظافة الجيدة، ونقص بعض المغذيات، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وبعض الأمراض المزمنة مثل السكر والكبد.

لكن توجد بعض المواد الآمنة عن طريق التحكم في نمو البكتيريا والحد من التعرق المفرط، مثل البيكينج صودا، والليمون وخل التفاح.

و أحد هذه الوصفات :

وصفة البيكينج صودا والليمون:

حيث تساعد هذه الوصفة على امتصاص الرطوبة من الجلد، وبالتالي امتصاص العرق وتقليل رائحته بالإضافة إلى قدرته على قتل البكتيريا ويعمل كمزيل طبيعي.

فقط اخلطي ملعقة كبيرة من البيكينج صودا وعصير الليمون، وتطبيقه تحت الإبطين وأجزاء الجسم الأخرى التي تعانى التعرق بشكل مفرط، وتركه على جسمك لبضع دقائق ثم غسله بالماء.

ذلك بالإضافة إلى زيت الروزمارى والذي يمكنك الاعتماد عليه في عمل مزيل لرائحة العرق من خلال إضافة بعض النقاط من الزيت لكوب من الماء وتنظيف مناطق إفراز العرق خاصة تحت الإبط وأسفل الثدي باستخدامه.

ولا ننسى خل التفاح فهو عنصر قوى لمكافحة البكتيريا، فقط قومي بنقع كرة من القطن في خل التفاح وفركها على الإبط واتركيها 2-3 دقائق ثم شطفها، واتبع هذا العلاج مرتين يوميًا، مرة واحدة في الصباح ومرة أخرى قبل الذهاب إلى الفراش، حتى تلاحظين تحسن.