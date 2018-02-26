” إنسان ” تنفق أكثر من 19 مليون ريال لتدريب وتوظيف أبنائها خلال عام 2017

سعيد العجل(صدى):

أنفقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض(إنسان) خلال عام 2017م مبلغ( 19.562.310) ريال لتأهيل وتدريب الأبناء المستفيدين من خدمات الجمعية، وذلك ضمن برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان . منها 1.217.375 )) تخفيض على رسوم الدارسين، مقدم من الجهات المشاركة في التدريب والتعليم.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال العام الماضي ( 1.285 ) طالبا وطالبة

واشتملت مجالات الإنفاق على التعليم الأهلي للتخصصات الصحية والعلمية، وكذلك التدريب في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والدورات التطويرية . حيث تم تدريب وتأهيل ( 444 ( طالبا وطالبة.

. فيما ألحقت الجمعية ( 360 ) من أبنائها في الجامعات والكليات الأهلية..

وضمن إنجازات البرنامج فقد التحق ( 210 ) من الأبناء، في التعليم الحكومي بجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة . كما حصل ( 98 ) طالبا وطالبة على منح دراسية مجانية.

وأثمرت هذه الجهود المباركة عن تخرّج( 27 ) من حملة البكالوريوس والدبلوم.

أما في مجال التوظيف فقد انخرط في سوق العمل( 230 ) مستفيدا خلال العام الفائت.

إضافة إلى ذلك فقد نظمت الجمعية ( 30 ) زيارة هادفة لجهات تعليمية وتدريبية وشركات توظيف بهدف إلحاق أبناء الجمعية في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف .

كما قدم البرنامج الاستشارات الأكاديمية والإرشادية لعدد ( 502 ) طالبا وطالبة .

جدير بالذكر أن الجمعية تسعى من خلال برنامج الملك سلمان لتدريب وتأهيل أبناء إنسان، إلى ترسيخ أهمية العمل في نفوس الأبناء، وتمكينهم لينشئوا معتمدين على أنفسهم ومنتجين في مجتمعهم، ومساعدتهم لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

كما حرصت الجمعية على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها. والانتقال بالفئات المستفيدة من خدمات الجمعيات الخيرية من الرعوية إلى التنموية والمنتجة. من خلال الاتصال بمراكز التدريب في القطاعين الحكومي والأهلي لإعطاء الأبناء الأولوية في القبول ، مما يهيئ لهم العديد من الفرص في مجالات تدريبية ووظيفية واسعة.