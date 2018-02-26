القبض على عصابة امتهنت تكسير السيارات وسرقة محتوياتها بالمدينة

نايف السالم(صدى):

صرَّح المتحدث الإعلامي، لشرطة المدينة المنورة، الرائد حسين القحطاني، بأنه تم ضبط عصابة امتهنت تكسير السيارات وسرقة محتوياتها، بعد تكثيف الجهود الحثية بمركز شرطة العقيق.

وأضاف ” القحطاني ” ، أنه بالإشارة إلى البلاغات المتكررة عن تكسير السيارات وسرقتها تم تكثيف البحث، و دراسة البلاغات ومواقعها والأسلوب المستخدم فيها، وحيث تم رصد شخصين في ساعة متأخرة من الليل أثناء قيامهما بتكسير إحدى السيارات، و القبض عليهما متلبسين.

وأوضح ” القحطاني ” ، أن الصخين اعترفا بارتكابهما (53) سرقة من سيارة بمشاركة شخصين آخرين تم القبض عليهما لاحقًا، وهما من جنسية إفريقية، مضيفاً أن أقوالهما تطابقت بما ورد في سجل البلاغات المقيدة ضد مجهول.

وأشار إلى أنه جرى إحالة كامل أوراقهم للنيابة العامة، وإيداعهم التوقيف على ذمة هذه القضايا أو ما سيظهر تباعًا .

وطالب جميع المواطنين والمقيمين بالحفاظ على ممتلكاتهم من خلال تحصينها وعدم تركها بأوضاع تدفع أو تغري ضعاف الأنفس للالتفاف إليها، وعدم ترك مقتنيات ثمينة داخلها، وسرعة الإبلاغ عن أي سرقة يتعرضون لها.