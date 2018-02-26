100 مليون ريال دعم ولي العهد لمشروع ” محمد بن سلمان ” الخيري

علي القحطاني (صدى):

أعلن مشروع محمد بن سلمان الخيري، عن إكماله دعم الجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة، وفقاً لما تقدمه من برامج ونتائج إيجابية، مشيراً إلى أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قدم دعماً بقيمة 100 مليون ريال للمشروع شملت 70 جمعية في جميع مناطق المملكة.

وأكد المشروع، أنه ساهم في تحقيق التطور في الدور التنموي للمؤسسات الخيرية، والتقدم في تنمية القطاع غير الربحي والمستفيدين منه.

كما أشار إلى أن عدد المستفيدين من المشروع، بلغ 102 ألف مستفيد ومستفيدة، بدعم مالي وبرامج تنموية تدريبية وتأهيلية ودعم مستدام، وهم من الأيتام وذوي الإعاقة والمرضى و كبار السن والأرامل والمطلقات والمقبلين على الزواج والأسر المحتاجة.

و أوضح في بيان له، أنه يضطلع بتحقيق قفزة في أداء المؤسسات الخيرية، وفقا لما يحقق الدور التنموي لها على مستوى المملكة.