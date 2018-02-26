بالفيديو.. الطفلة الكفيفة ” سديم ” تتمنى أن تصبح أخصائية علاج طبيعي

محمود البلوي(صدى):

تمكنت الطالبة الكفيفة سديم العطوي، والتي تدرس بالمرحلة الابتدائية، من تحقيق المركز الثاني في مسابقة يوم المهنة الذي نظمته إدارة النشاط الطلابي في قسم البنات بـ ” تعليم تبوك ” .

وقامت الطالبة سديم، بتحدي إعاقتها البصرية لتختار مهنة رائدة لتكون أمنيتها في مهنة المستقبل وهي مهنة أخصائي علاج طبيعي.

ووصفت ” سديم ” مهنتها في فيديو مؤثر بأنها اختارت هذه المهنة، والتي ترى أنها تناسب إعاقتها؛ لتساعد غيرها من المعاقين حركيًا في تخصص العلاج الطبيعي.