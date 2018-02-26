بالفيديو.. الطفلة الكفيفة ” سديم ” تتمنى أن تصبح أخصائية علاج طبيعي
تمكنت الطالبة الكفيفة سديم العطوي، والتي تدرس بالمرحلة الابتدائية، من تحقيق المركز الثاني في مسابقة يوم المهنة الذي نظمته إدارة النشاط الطلابي في قسم البنات بـ ” تعليم تبوك ” .
وقامت الطالبة سديم، بتحدي إعاقتها البصرية لتختار مهنة رائدة لتكون أمنيتها في مهنة المستقبل وهي مهنة أخصائي علاج طبيعي.
ووصفت ” سديم ” مهنتها في فيديو مؤثر بأنها اختارت هذه المهنة، والتي ترى أنها تناسب إعاقتها؛ لتساعد غيرها من المعاقين حركيًا في تخصص العلاج الطبيعي.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 39 دقيقة
* الله يشفيكي وبأذن الله حتصيرين دكتورة بس رددي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والله يفك ازرك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب *
هزيم[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 17 دقيقة
يا عيوني
الله يشفيك ويعافيك يارب.
ويعافي بنتي ويشفي عيونها .
قولي آمين.