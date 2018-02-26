الشرطة البريطانية تنفي وجود شبهة إرهاب بانفجار ليستر

لندن(صدى):

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، أن حادث الانفجار وانهيار منزل، الذي أدى لمقتل 4 أشخاص، وإصابة 4 بجروح خطيرة في مدينة ليستر وسط إنجلترا، لا علاقة له بالإرهاب، وذلك بحسب التحقيقات المبدئية.

وأوضحت الشرطة المحلية في بيان أن: ” سبب الانفجار سيكون محل تحقيق مشترك للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ في ليسترشاير. ”

وأضافت: ” نوّد أن نطلب من الإعلام والعامة عدم التكهن بالملابسات المحيطة بالحادث، لكن في هذه المرحلة ليس هناك دليل على أنه مرتبط بالإرهاب. ”

وجدير بالذكر، إنه وقع الانفجار وانهيار المنزل في امتداد شارع مكتظ بالمحال التجارية والسكنية وقرب مركز المدينة، حيث تم إخلاء المحال والمنازل في المنطقة وتم نقل المتضررين بالحادث إلى مركز شرطة محلي كإجراء مؤقت.