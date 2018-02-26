5 أفكار لقضاء شهر عسل منخفض التكاليف

متابعات(صدى):

أوضحت خبيرة في العلاقات الاجتماعية ، أن الكثير من الأزواج يمتنعون على الذهاب في إجازة لقضاء شهر العسل بسبب شح مواردهم المالية، وعدم قدرتهم على تحمل نفقات الرحلة الباهظة. لذا كشفت الخبيرة عن مجموعة من الأفكار لقضاء شهر عسل منخفض التكاليف، كما يلي:

1- التخييم

يمكن للزوجين أن يقضيا شهر عسلهما في أحضان الطبيعة، والتخييم للاستمتاع برحلة مليئة بالرومنسية والهدوء بعيداً عن ضجيج المدن. ويعتبر التخييم من أفضل الأفكار لقضاء شهر العسل بتكاليف زهيدة، إذ أنه لا يتطلب سوى شراء خيمة وبعض الحاجيات الضرورية للرحلة.

2- المكوث في المنزل

لم تكن فكرة السفر في إجازة لقضاء شهر العسل، موجودة قبل القرن التاسع عشر، إذ كان الزوجان يقضيان شهراً كاملاً في منزلهما ويستمتعان بإجازة طويلة سوية. لذا فلا ضير من أن يأخذ الزوجان إجازة من عملهما ويقضيا شهر عسلهما سوية في المنزل، فهذا سيوفر عليهما الكثير من الأموال. ويمكن تأجيل القيام بالرحلة حتى يدخر الزوجان مبلغاً كافياً لها.

3- قضاء شهر العسل في مدينتك

يمكن توفير تكاليف السفر بالطائرة عبر قضاء شهر العسل في منتجع سياحي داخل مدينتك، فإن كانت مدينتك أو بلدتك تحتوي على منتجعات سياحية مميزة فليس من الضروري أن تنفق المزيد من الأموال على السفر خارج البلاد.

4- القيام برحلة بالسيارة

عوضاً عن السفر بالطائرة وتحمل نفاقتها الباهظة، وتكبد مشقة الرحلة، يمكنك أن تستأجر سيارة صغيرة وتختار بعض الأمكان القريبة المناسبة لقضاء شهر العسل فيها، إضافة إلى القيام بجولات في الأسواق والمواقع الأثرية.

5- استئجار مزرعة

بدلاً من إنفاق الكثير من الأموال على رحلة إلى خارج البلاد، من الممكن أن تستأجر مزرعة صغيرة في الأرياف لمدة شهر وتقضي مع شريك حياتك أوقاتاً مميزة.