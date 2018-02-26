تعرفي على شخصيتك من إجابتك على هذا السؤال

متابعات(صدى):

قال أخصائي في علم النفس ، أن ردّة فعلكِ تجاه تصرفات الآخرين هي مؤشرٌ أساسي لكشف معالم شخصيتكِ، فكيف الحال إن كانت هذه التصرفات مزعجة وتدفعك إلى الإنفعال والتصرف على سجيتكِ دون أقنعة؟

ما هو الخيار الذي يزعجك بشكل أكبر في تصرفات الآخرين؟ إختاري الإجابة التي تبادرت إلى ذهنكِ بشكل تلقائي، ثم قارنيها بالتحليلات أدناه:

طقطقة الأصابع: أنتِ شخصية خجولة بعض الشيء وحساسة، إذ تتأثرين بشكل كبير بكل ما يجري من حولكِ. كلمة واحدة فقط كفيلة بقلب مزاجكِ رأساً على عقب، كما أنكِ تفرطين في تحليل الأمور والغوص في أبعاد أي تصرف أو كلام يتم التوجه لكِ به مهما كان سطحياً.

الأكل أثناء التكلم أو المضغ بفم مفتوح: أنتِ شخصية جدية وهادئة، لذلك، تهتمين كثيراً لإتباع القواعد والتقاليد المعممة في مجتمعكِ بحذافيرها. تكرهين التمرد وتقدرين عائلتكِ وأصدقاءكِ المقربين بشكل كبير. تحرصين على اتباع إتيكيت التعامل مع الآخرين، لذلك تتوقعين أن يتعاملوا معكِ بالمنهج نفسه.

هزّ إحدى الساقين: أنتِ شخصية منظّمة إلى أبعد الحدود، فأكثر ما يزعجكِ هو الفوضى كما رؤية الأمور وهي تخرج عن سيطرتكِ. لذلك، تتوقعين أيضاً من الأشخاص في حياتكِ أن يكونوا بالتنظيم نفسه، وأن يحترموا مواعيدهم ومشاريعهم معكِ بشكل دقيق للغاية. لذلك، قد يصفك من لا يتعمق في معرفتكِ بـ ” مفسدة البهجة “.

مضغ العلكة بصوت عال: وبهذه العادة نقصد أيضاً صوت “ فقع ” العلكة بشكل مستمر. أنتِ شخصية إنفعالية وعفوية، فلا تفكرين كثيراً قبل التصرف، وتتفوهين بما تفكرين به دون أي قلق من ردّة فعل الآخرين. تكرهين الكذب والإختباء وراء أقنعة زائفة، ما قد يوقعكِ في العديد من المتاعب بسبب صراحتكِ المطلقة.