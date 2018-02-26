شرطة القطيف تنهي معاناة هنديتين بعد عامين من المضايقات

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشف موقع thehansindia الهندي، الناطق باللغة الإنجليزية، عن تفاصيل مساعدة شرطة القطيف في حل أزمة شقيقتين ” سناء وشاميم سلطانة ” من مدينة حيدر آباد الهندية.

وأوضح الموقع، أن الشقيقتين كانا يعملان بأحد بيوت التجميل في القطيف وعقب وصولهما إلى العمل، تعرضتا إلى مضايقات ومعاملة سيئة من قبل صاحب العمل، لمدة عامين.

وأضاف الموقع، أنهما حولتا الانتحار بسبب المضايقات، وتم نقلهما إلى المستشفى، ومن ثم علمت الشرطة بأمر الفتاتين لتتولى القضية.

وتواصل أحد المتطوعين الهنود ويدعي “مانجولا مانيكانتان” من ولاية كيرلا الهندية، مع الشرطة بعد تعرفه على تفاصيل القضية.

وذكر الموقع، أن أحد المتطوعين الهنودي ويدعى ” مانجولا مانيكانتان ” ، تواصل مع الشرطة، ورفع دعوى أمام محكمة الدمام من أجل إطلاق سراح الشقيقتين.

من جانبه، رفع صاحب العمل قضية ضدهما، وظلت المشكلة عالقة إلى أن تدخلت السفارة الهندية التي أعادتهما إلى الهند.