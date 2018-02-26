إضراب موظفو الأمم المتحدة عن العمل في جنيف

جنيف(صدى):

أعلن موظفو الأمم المتحدة في جنيف، اعتزامهم للإضراب عن العمل، غد الثلاثاء ” نصف يوم ” ، وذلك احتجاجًا على الاقتطاعات في الرواتب.

حيث أوضح إيان ريتشاردز، رئيس مجلس التنسيق بين نقابات وجمعيات العاملين بالأمم المتحدة في جنيف، أن رواتب العاملين، قد انخفضت الشهر الماضي بنسبة 3.5 %، كما من المفترض أن يحصل انخفاض ثانِ في يونيو بنسبة 5 %، لافتًا إلى أن الموظفين جربوا أشكالًا أخرى من الاحتجاجات من قبل ولكن دون جدوى، فليس لديهم خيار آخر – على حد قوله.

وأشار ” ريتشاردز ” إلى عدم معرفته بالتحديد عدد العاملين الذين سيستجيبون لدعوة الإضراب غد الثلاثاء، وذلك من بين العاملين الـ9500 مع الأمم المتحدة في جنيف، ولكنه توقع أن يكون هذا الإضراب له تأثير.

جدير بالذكر أن النقابات الممثلة للعاملين في الأمم المتحدة بجنيف، كانت قد وجهت نهاية الأسبوع الماضي، رسالة إلى المسؤولين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة، شددت فيها على أن إضراب الثلاثاء ” لن يكون سوى أول يوم من تحرك، ستعقبه تحركات أخرى ” .

فيما نددت الرسالة، بتدهور شروط عمل موظفي الأمم المتحدة في العالم، معتبرة أن سمعة الأمم المتحدة ” كمؤسسة تتعاطى مع العاملين فيها باحترام وعدالة ” قد تشوهت.