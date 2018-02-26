عودة طائرة متجهة لنيويورك بسبب نقص المياه

نيويورك(صدى):

كشف متحدث باسم شركة ” لوفتهانزا ” الألمانية للطيران، في تصريحات إعلامية، عن عودة طائرة تابعة للشركة كانت متجهة إلى نيويورك إلى مطار فرانكفورت بسبب ظهور مشكلة فنية بعد إقلاعها.

وأوضح المتحدث، أن عودة الطائرة جاءت بسبب وجود مشكلة في الإمداد بمياه الشرب على متن الطائرة، وكانت الطائرة الجامبو قد أقلعت قبل أن يتبيَّن عدم وجود مخزون من مياه الشرب للركاب الـ 319 الموجودين على متنها، وأشار المتحدث إلى عدم وجود مياه في قاعات الحمام.

ولفت المتحدث إلى أن الطائرة عادت مروراً بإيرلندا إلى فرانكفورت، وطُلِبَ من المسافرين ركوب طائرة بديلة.