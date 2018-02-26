بشرة مشرقة في 20 دقيقة بالألوفيرا وماء الورد

متابعات(صدى):

تتميز الوصفات الطبيعية في مجال التجميل والعناية بالبشرة، ففي الوقت الذي تبحث فيه الفتيات عن بشرة صحية وعلاج للمشكلات التي تسبب لهن إزعاج مثل الحبوب والبقع الداكنة والالتهابات، تجدي الكثير من الوصفات الطبيعية كحلول للتخلص من هذه المشاكل.

كما أنها تعتبر بديلًا مميزًا عن مستحضرات التجميل التي لا تقدم إلا حلولًا وقتية تخفى عيوب البشرة لبضعة ساعات فقط، ومن ثم فالاعتماد على الوصفات يعتبر حلا مميزًا له نتائج فعالة، ويوفر في الميزانية لأن العناصر الطبيعية لا تتساوى في التكلفة مع مستحضرات التجميل التي ترتفع أسعارها يومًا بعد يوم.

لذلك قدم خبراء التجميل مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تعتمد بشكل أساسي على جل الصبار، الذي يحمل العديد من الفوائد لعلاج مشاكل البشرة.

ماسك الألوفيرا وماء الورد:

يتكون من ملعقة كبير من جل الألوفيرا ” الصبار”، وملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة تحضير ووضع الماسك:

امزجي المكونات السابقة معًا في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس، ثم ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة وأخيرًا اغسلي وجهك بالماء البارد.