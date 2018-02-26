أمير الحدود الشمالية يشدد على ضرورة التزام المنشآت بالتعليمات الأمنية

نايف السالم(صدى):

شدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الإثنين، ‏على ضرورة التزام المنشآت في الحدود الشمالية كافة بالتعليمات الأمنية والأخذ بتعليمات الجهات في تبني وتطبيق أنظمة السلامة.

وجاء ذلك في لقائه مع قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العقيد الركن سليمان بن فرج الصقيه، الذي قدم للسلام على الأمير فيصل بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وأعرب أمير منطقة الحدود الشمالية خلال اللقاء, عن تقديره للمهام التي تمارسها قوة أمن المنشآت، في صون مقدرات الوطن، وتعزيز الأمن بالمنشآت الحيوية, منوهًا بما يلقاه هذه القطاع من دعم ومساندة من القيادة الرشيدة، ‏وتزويده بما يحتاجه من الكوادر البشرية والتجهيزات العسكرية.

بينما أكد قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة, عزم ضباط وأفراد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، على مواصلة الجهد والعطاء، بكل صدق وإخلاص، وبمعنويات شامخة، لخدمة الدين، ثم المليك والوطن. ‏