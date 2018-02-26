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أوتاميندي: أغويرو لديه حلول دائما

أوتاميندي: أغويرو لديه حلول دائما
ماجد محمد(صدى):

أوضح الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، مدافع مانشستر سيتي، أن اللاعب سيرغيو أغويرو، هو أفضل مهاجمي العالم .

وأضاف أن أغويرو هو مفتاح الفوز للسيتي، في مباراة الأمس أمام الأرسنال في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتابع حديثه عن أوغيرو قائلًا: ” فهو هدافنا دائماً.. تعرف أنه لديه الحلول عندما تعطيه الكرة، إلى جانب أنه يسجل أهدافاً تتمكن من جلب البطولات كما حدث اليوم”.

وقال: ” الشوط الثاني قدمنا مباراة جيدة من حيث الجماعية ونجحنا في خلق المساحات ولذلك تمكننا من إحراز الأهداف”.

وعن مدرب السيتي، أكد على أن الفريق أصبح أفضل مع غوارديولا، قائلًا: ” دائماً مديناً بالفضل لبيب غوارديولا”.


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