نصائح مذهلة للتخلص من ترهل البطن طبيعيا

متابعات(صدى):

يتسبب ترهل البطن في المشاكل النفسية للفتيات التي تعانين منها ، لذلك تسعى كل منهن للتخلص من الترهل والدهون، حيث توجد بعض الطرق الطبيعية لشد بطنك بالبيت ونصائح لمعرفة كيفية تجنب هذا الترهل عند إتباع نظام رجيم معين، لذلك قدم الأطباء مجموعة من النصائح الهامة للتخلص من الترهل نهائيًا.

يتسبب فقدان الوزن بسرعة كبيرة في وجود ترهل بمنطقة البطن لأن الدهون تقل بها ويظل الجلد كما هو، الخسارة التدريجية أفضل بكثير لصحتك من فقدان الوزن بسرعة فائقة.

كما أن الولادة تُعتبر سبب ترهل البطن، ولكن للأسف بعض السيدات يعلقن ترهل أجسادهن خاصة منطقة البطن على شماعة تبرير الولادة.

فهناك بعض الطرق الطبيعية في البيت يمكنك الاعتماد عليها وهى آمنة، وتعمل على توفير المال، وتجنب مخاطر الدخول لغرفة للعمليات لإجراء جراحة شد البطن.

إحدى هذه الوصفات هي :

بياض البيض هو من أفضل الوصفات لشد جلد البطن، وجعله أقوى، خاصة أنه يحتوى على البروتين، فقط قومي بخفق 2 من بياض البيض وتوزيعه على جلد البطن بشكل جيد وتركه حتى يجف، ثم شطفه جيدًا بالماء الفاتر.

كما توجد وصفة طبيعية باستخدام الزنجبيل من خلال غليه في لتر ماء وتطبيق المياه على الجلد بقطنة نظيفة.

لتجنب الترهل :

الاهتمام بالرياضة على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع سيكون مفيدًا جدًا لشد بطنك، خاصة في حال قيامك بحمية غذائية، كما يجب شرب 8 أكواب من المياه يوميًا لحرق الدهون جيدًا بالجسم، وفى نفس الوقت الاحتفاظ بنضارة الجلد والبشرة، واهتمي بشفط بطنك للداخل أثناء الجلوس فهو تمرين جيد للبطن دون أن تبذلي مجهود وهو يقوى عضلة البطن ويشد الترهل جيدًا.