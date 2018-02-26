بالصورة.. لوحة معبرة عن دعم خادم الحرمين للأعمال الإنسانية

عادل الحربي(صدى):

قدَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هدية تذكارية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، في منتدى الرياض الدولي الإنساني.

وكانت الهدية، عبارة عن صورة إنسانية للملك سلمان ” حفظه الله ” وهو يحمل طفلاً؛ تعبيراً عن إنسانية ” حفظه الله ” نحو الأطفال في أماكن الصراعات.