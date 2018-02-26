بالصورة.. لوحة معبرة عن دعم خادم الحرمين للأعمال الإنسانية
قدَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هدية تذكارية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، في منتدى الرياض الدولي الإنساني.
وكانت الهدية، عبارة عن صورة إنسانية للملك سلمان ” حفظه الله ” وهو يحمل طفلاً؛ تعبيراً عن إنسانية ” حفظه الله ” نحو الأطفال في أماكن الصراعات.
فيديو | #مركز_الملك_سلمان يقدم هدية تذكارية لـ #خادم_الحرمين_الشريفين. #الإخبارية #منتدى_الرياض_الدولي_الإنساني pic.twitter.com/BXXXBYnbX7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 26 February 2018
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