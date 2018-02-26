بالصور.. تنظيم ورشة عمل عن نقل الخبر العلمي برعاية ” الغذاء والدواء “

علي القحطاني (صدى):

قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الإثنين، بتنظيم ورشة عمل في الرياض اليوم بعنوان: ” نقل الخبر العلمي في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي ” ؛ لتعريف الإعلاميين بطرق البحث العلمي، وكيفية قراءة البحوث ونقل الخبر العلمي بطريقة صحيحة في مختلف وسائل الإعلام، ومخاطر نقله بطريقة غير صحيحة وتداعياتها.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه: ” استعرض المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان تجارب في الإعلام الصحي، وبداياته، مشيرًا إلى أن الإعلام الصحي فرع من الاتصال الجماهيري. ”

وأضافت الغذاء والدواء: ” وعدّد السلطان أهم محاور الإعلام الصحي وهي: الوقاية من الأمراض، التثقيف الصحي، سياسات الرعاية الصحية، الأعمال التجارية الصحية، تحسين نوعية الحياة، ونشر الأبحاث الطبية. ”

وأشار ” السلطان ” إلى أن مصادر الإعلام الصحي هي، وكالات الأنباء الرسمية، الدوريات والمجلات العلمية، المراكز العلمية والمستشفيات، الكتب والمنشورات والمواقع، المؤتمرات والمحاضرات، والحوارات مع الممارسين الصحيين.