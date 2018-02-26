أخطاء ترتكبها الفتيات يوميا بدون قصد تضر جمالها

أماني الغامدي(صدى):

تجهل الكثير من الفتيات معلومات هامة تحتاجها لكي تصبح فى أجمل صورة لها، لذلك نصح الأطباء ب 5 نصائح اهتمي بها كي تصبحي أجمل.

1.دعك الوجه بقطعة من الثلج:

يساعد الثلج في غلق مسام بشرتك، وذلك يساعد على عدم امتصاص التلوث والميكروبات داخل أنسجة الوجه إلى جانب أنه يساعد على بريق الوجه ولمعانه، احرصي على أن تقومي بتلك العملية يومياً قبل النوم وقبل نزولك من البيت.

2.اهتمي بالرقبة:

الرقبة هي من أكثر المناطق التي تفقد اهتمامك بنسبة كبيرة، فالرقبة سر من أسرار جمال الفتاة، احرصي دائماً على ترطيبها بنفس مقدار حرصك على وجهك، فهي منطقة حساسة جداً ويمكن أن تتعرض للبقع السوداء والخطوط غامقة اللون سريعاً.

3.مساج لمنطقة الهالات:

إن كنت تعانين من الهالات السوداء أو حتى تريدي تجنبها، عليك أن تقومي بعمل مساج دائم لتلك المنطقة، وذلك ليساعد تحت العينين بتدفق الدورة الدموية بتلك المنطقة، فتكون نضرة طوال الوقت.

4.نزع حمالة الصدر:

من أهم ما تتناساه الفتاة هو نزع حمالة الصدر أثناء النوم، وهو يسبب الكثير من المشاكل الصحية، منها تهييج الجلد، والالتهابات إلى جانب التسبب في تغير لون منطقة الصدر والظهر.

5.إياك والسكراب في حالة الحبوب:

حتى وإن كان هناك بعض العلامات المعينة لظهور الحبوب، فعليك أن تمتنعي تماماً عن عمل السكراب لأن ذلك يعمل على إزالة طبقات من الجلد، فيسرع في ظهور الحبوب قبل معالجتها إلى جانب أنه يتسبب في تهيج البشرة بأكملها بالحبوب.