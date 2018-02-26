انتقادات واسعة لإعلامي كويتي لتجاوزاته في لقائه مع منشد شيلة ” زلزلة “

خالد الظفيري(صدى):

تعرَّض مقدم البرامج الكويتي، شعيب راشد، إلى موجة من الانتقادات الواسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، بعد مناقشته لأمور سياسية مع منشد صغير السن.

واستضاف ” راشد ” ، في برنامجه ” سوار شعيب ” ، المنشد بدر الشعيفاني وتحدَّث معه في أمور سياسية متعلقة بالمملكة، الأمر الذي فاجأ النشطاء الذين أكدوا أن مقدم البرنامج يتعمد الإساءة إلى المملكة والملك الراحل فعد بن عبدالعزيز ” رحمه الله ” .

وتجاهل مقدم البرنامج، صغر سن المنشد بدر الشعيفاني، وعدم معرفته بالتاريخ السياسي للمنطقة، حيث بدا على المنشد الصغير الاندهاش من الحديث عن رئيس العراق السابق صدام حسين.

يذكر أن المنشد الشعيفاني، هو صاحب شيلة ” زلزلة ” الشهير، الذي أوضح أنها نوع من الأناشيد مع الإيقاع ومن دون موسيقى.