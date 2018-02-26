تفعيل الدوام المسائي بمكتبات جامعة جازان عدا يومين

تركي السالم(صدى):

أعلنت عمادة شؤون المكتبات بجامعة جازان، اليوم الاثنين، تفعيل الدوام المسائي لاستقبال زوار المكتبة المركزية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت.

وأوضح عميد شؤون المكتبات المكلف الدكتور عيسى محمد قحل، أن الدوام الرسمي للمكتبة سيمتد بمقر العمادة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً؛ لخدمة الباحثين والمستفيدين بشكل أفضل.

كما أكد ” قحل ” أن المكتبة تقدم جميع الخدمات المعلوماتية والبحثية وخدمات إعارة الكتب وإعادتها إلكترونيصا ويدويصا، حيث تضم أكثر من 94 ألف نسخة بواقع 43 ألف عنوان من الكتب العربية المتنوعة بالإضافة إلى آلاف الكتب الأجنبية.