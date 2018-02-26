العاصمة الرومانية تغلق مدارسها على مدار يومين بسبب عاصفة ثلجية

بوخارست(صدى):

أعلنت العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم الاثنين، إغلاق المدارس بالمدينة اليوم وغدًا قابلة للتمديد، في ظل موجة طقس شديدة البرودة تتعرض لها رومانيا.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في بوخارست إلى 10 درجات تحت الصفر أثناء النهار وتهبط 20 إلى ما دون الصفر خلال الليل، كما تزيد الرياح من حدة الإحساس بالصقيع الشديد.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت تعرض البلاد إلى عاصفة ثلجية ستتسبب في هطول الثلوج على بوخارست يومي الاثنين والثلاثاء الحاليين، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب إلى الرمز البرتقالي.