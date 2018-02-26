فينغر: حكم الفيديو ساهم في هزيمة الأرسنال

طلال الغامدي(صدى):

قال آرسين فينغر مدرب الأرسنال، إنه يتقبل هزيمة فريقه أمام مانشستر سيتي في نهائي نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وقال فينغر ” إن نظام حكم الفيديو المساعد كان يجب عليه إلغاء أحد الأهداف، موضحًا: ” كان ينبغي إلغاء هدف كومباني في الشوط الثاني بداعي التسلل عن طريق نظام حكم الفيديو المساعد، الذي تم استخدامه اليوم لأول مرة في مباراة نهائية في إنجلترا “.

وتابع: ” عاقبنا أنفسنا.. لا يمكني القول إني لا أشعر بخيبة أمل عندما نستقبل أهدافاً مثل التي سكنت شباكنا.. لكنك تتقبل الجيد والسيء عندما تكون مدربا وهذا جزء من اللعبة “.

واستكمل: ” قبلنا بنظام حكم الفيديو المساعد لكني شاهدت اللعبة مرة أخرى.. هذا لغز بالنسبة لي كيف تشاهد اللعبة في الإعادة ولا تحتسب تسللاً ” .