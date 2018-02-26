القوات البحرية الباكستانية تبدأ مناورات بحرية في البحر العربي

إسلام آباد(صدى):

بدأت القوات البحرية الباكستانية مناورات بحرية تحت مسمى (رباط البحر 2018) في مياه البحر العربي قبالة السواحل الباكستانية.

وأوضح بيان صادر عن البحرية الباكستانية اليوم أن المناورات تهدف إلى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية في مواجهة أي عدوان إلى جانب التدريب على مكافحة الأنشطة الإرهابية والتهديدات البحرية.

وأضاف أن المناورات التي ستستمر حتى السادس من شهر مارس المقبل تشارك فيها وحدات مختلفة من القوات البحرية الباكستانية بما في ذلك قوات خفر السواحل، ووحدات العمليات اللوجستية وطيران القوات البحرية.