تعطل حركة المواصلات بإيطاليا بسب عاصفة ثلجية نادرة

روما(صدى):

ضربت عاصفة ثلجية نادرة روما، اليوم الإثنين؛ مما أدى لتعطيل حركة المواصلات، وأدت لإغلاق مدارس ودفعت السلطات إلى استدعاء الجيش؛ للمساعدة في كسح الثلوج من الشوارع.

وفي هذا السياق، أوضح مسئولون من قطاع الطيران في إيطاليا، أن شركة طيران ريان إير، التي تستخدم مطار تشيامبينو، كمركز لها في إيطاليا، قررت إلغاء جميع رحلاتها من المطار وإليه، لكنهم قالوا إن أغلب المطارات الأخرى، في إيطاليا مفتوحة، رغم تأخر بعض الرحلات، وهذه أعنف عاصفة ثلجية، تشهدها روما منذ 6 سنوات، والأكبر في نهاية فبراير شباط منذ عقود، والمدينة غير المعدة للتعامل مع طوارئ عواصف ثلجية.