روما(صدى):

صرحت مهندسة إيطالية، المختصة في أمن المعلومات وهندسة الاتصالات، بعدة نصائح مهمة للحصول على شبكة إنترنت جيدة أثناء الذهاب للبر والتنقل من موقع إلى آخر.

حيث نصحت باختيار موقع مرتفع مكشوف أو متساوٍ إلى جهة البرج، وذلك لأن وجودك في موقع منخفض ومحاط بجبال يحجب مدى لقط الإشارة من البرج بشكل مباشر.

بالإضافة إلى أن رفع الأنتينا أمتاراً إضافية قدر الإمكان يساعدك في لقط الإشارة في المناطق النائية، وتذكر أن الطول المناسب للكيبل هو 15 متراً فقط، وتذكر كلما طال الكيبل قلة جودة الإشارة.