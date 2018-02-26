بالصور.. بلدية الملز تنظم حملات لمنع البيع الجائل المخالف

عادل الحربي(صدى):

أوضحت بلدية محافظة الملز، التابعة لأمانة منطقة الرياض، أنها نظمت حملات ميدانية مشددة لمنع البيع الجائل المخالف والمشوه لجمالية المدينة، أسفر عنها ضبط المخالفين ومصادرة المعروضات.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نظمت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الملز حملات ميدانية مشددة لمنع البيع الجائل المخالف والمشوه لجمالية المدينة، ونتج عنها ضبط المخالفين ومصادرة المعروضات، وتؤكد الأمانة بأن حملاتها اليومية مستمرة وستطبق العقوبات على كل من يسيء للمظهر العام ” .