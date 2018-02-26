بالصور.. بلدية الملز تنظم حملات لمنع البيع الجائل المخالف
أوضحت بلدية محافظة الملز، التابعة لأمانة منطقة الرياض، أنها نظمت حملات ميدانية مشددة لمنع البيع الجائل المخالف والمشوه لجمالية المدينة، أسفر عنها ضبط المخالفين ومصادرة المعروضات.
وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نظمت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الملز حملات ميدانية مشددة لمنع البيع الجائل المخالف والمشوه لجمالية المدينة، ونتج عنها ضبط المخالفين ومصادرة المعروضات، وتؤكد الأمانة بأن حملاتها اليومية مستمرة وستطبق العقوبات على كل من يسيء للمظهر العام ” .
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 55 دقيقة
>>>> بالبداية انا ماقطع رزق احد او اخرب على احد لكن النظام نظام يطبق على الجميع لان انت ياصاحب البسطة وش ذنب محال الخضار والبقالات يعني تبي خضارة تعفن – ولاتنسى ان عندهم ايجار المحل وانت ماعندك وحتى وان كان المحل ملك البائع لاتنسى ان عندة فاتورة كهرباء وانت ماعندك <<<< إلى من يهمه الأمر/ ايتها الحكومة العزيزة ان كنتي تريدين إلغاء جميع بسطات الخضار في الشوارع وامام المساجد عليكي بتطبيق نظام ((( مخالفة بيع غير نظامية ))) بصريح العبارة لكل مخالف عقوبة ((( وحال المخالفة ك حال مخالفة السيارة على السجل المدني – وللاجانب على رقم الإقامة ))) وكان الله غفرواً رحميا ………………….. وبالله التوفيق!
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 49 دقيقة
وبالمرة الاولى 50 ريال والمرة الثانية 50 ريال وبالمرة الثالثة تتدبل 100 ريال وفي كل مرة تأتي سيار خاصة لدار الخير وتأخذ كامل الخضار وتذهب بها للعوائل المحتاجة.