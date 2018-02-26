سامسونج توجه رسالة قوية لأبل عن طريق هاتفها ” جالاكسي إس 9 “

أماني الغامدي(صدى):

وجهت شركة سامسونج رسالة قوية لـشركة أبل، وذلك بعد كشفها عن هاتف ” جالاكسي إس 9″ خلال المؤتمر العالمي للجوال المنعقد في برشلونة الإسبانية، ذلك الهاتف الذي يعتبره كثير من المستخدمين منافساً من الشركة الكورية الجنوبية لهاتف أيفون X.

فبعد أشهر من الترقب والانتظار من قبل المستخدمين، وإطلاق المواقع التقنية المتخصّصة توقعاتها الخاصة بقدرات ” جالاكسي إس 9 “، كشفت الشركة عن هاتفها أخيرًا.

وإليكم مقارنة بين هاتف سامسونج ” جالاكسي إس 9 ” و ” آيفون X “:

من حيث الأبعاد :

سامسونج جالاكسي إس 9: 8.5×68.7×147.7 ميليمتر

هاتف آيفون: 7.7×70.9×143.6 ميليمتر

الوزن:

سامسونج جالاكسي إس 9: 163 غرام

هاتف آيفون: 174 غرام

شاشة العرض :

سامسونج جالاكسي إس 9: 5.8 إنش Super AMOLED

هاتف آيفون: 5.8 إنش Super Retina AMOLED

دقة شاشة العرض :

سامسونج جالاكسي إس 9: 2960 في 1440 بكسل

هاتف آيفون: 1125 في 2436 بكسل

نظام التشغيل :

سامسونج جالاكسي إس 9: آندرويد 8.0 Oreo

هاتف آيفون: iOS 11

سعة التخزين

سامسونج جالاكسي إس 9: 64 غيغابايت

هاتف آيفون: 64 و256 غيغابايت

منفذ بطاقة ذاكرة MicroSD :

سامسونج جالاكسي إس 9: متوفر

هاتف آيفون: غير متوفر

دعم تقنية NFC :

سامسونج جالاكسي إس 9: متوفر

هاتف آيفون: متوفر لآبل باي فقط

ذاكرة الوصول العشوائي :

سامسونج جالاكسي إس 9: 4 غيغابايت

هاتف آيفون: 3 غيغابايت

الكاميرا :

سامسونج جالاكسي إس 9: مزدوجة فائقة السرعة، أمامية بدقة 8 ميجابكسل وخلفية بدقة 12 ميجابكسل

هاتف آيفون: مزدوجة، أمامية بدقة 7 ميجابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل

تصوير الفيديو :

سامسونج جالاكسي إس 9: بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، وبدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطار في الثانية

هاتف آيفون: بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطار في الثانية.

المصادقة البيومترية :

سامسونج جالاكسي إس 9: فتح الجهاز بتقنية التعرّف على الوجه، بصمة الأصابع، حسّاس IRIS.

هاتف آيفون: نظام التعرّف على الوجه

المقاومة للماء :

سامسونج جالاكسي إس 9: مقاوم للماء حتى 30 دقيقة ولعمق يصل إلى 1.5 متر

هاتف آيفون: مقاوم للماء حتى 30 دقيقة ولعمق يصل إلى متر

عمر البطارية :

سامسونغ غالاكسي إس 9: 3000 ميلي أمبير، شحنة البطارية الكاملة تكفي لتشغيل ملفات MP3 لـ48 ساعة، وملفات الفيديو لـ16 ساعة، 22 ساعة مكالمات صوتية، 14 ساعة من استخدام الإنترنت عبر شبكة “واي فاي”، شحن سريع “سلكي ولاسلكي”.

هاتف آيفون: 2716 ميلي أمبير، شحنة البطارية الكاملة تكفي لتصفح الإنترنت لـ13 ساعة، وتشغيل الفيديو لـ14 ساعة، وتشغيل الملفات الصوتية لـ60 ساعة، ميزة الشحن السرعة واللاسلكي، 30 دقيقة تكفي لشحن 50 في المئة من البطارية.

الألوان

سامسونج جالاكسي إس 9: أرجواني، أسود غامق، رمادي، أزرق.

هاتف آيفون: فضي ورمادي

السعر

سامسونج جالاكسي إس 9: 719.99 دولار أميركي

هاتف آيفون: 999 دولار أميركي