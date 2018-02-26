مدني الباحة ينفذ خطته للسلامة الوقائية على 1000 نشاط ومنشأة تجارية

إبراهيم الزهراني(صدى):

‏نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة ممثلة في الادارة العامة للسلامة خطتها الوقائية لحملة السلامة الوقائية في كافة محافظات المنطقة تحت شعار (سلامة المنشآت استثمار مستدام)، التي شملت أكثر من 1000 نشاط ومنشأة تجارية .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي ، أن الخطة التي نفذت في مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والقرى والعقيق وبني حسن والمخواة وقلوه والحجره وغامد الزناد تضمنت الكشف على المراكز التجارية ودور الإيواء السياحي ومحطات الوقود ومحلات الغاز ، وقصور الأفراح ، بالإضافة للمناطق الصناعية ، مشيراً إلى أنه تم رصد العديد من الملاحظات وتم ضبط عدد 22 مخالفة لعدم تنفيذ متطلبات السلامة بها بالإضافة إلى إغلاق خمس منشآت أخرى حتى يتم تأمين ‏متطلبات السلامة بها .

وبين أن هذه الحملة الوقاية تأتي ضمن مهام الدفاع المدني من أجل حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة عليها وإزالة كل ما من شأنه الحاق الضرر بالعاملين أو مستخدمى تلك المواقع والعمل على استمرارية عمل تلك المنشأت لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

من جانبه قدم مدير الدفاع المدني بمنطقةالباحة العميد علي بن خضران المنتشري شكره لجميع المستثمرين والمتعاونين على تعاونهم مع ضباط وافراد السلا فيي إنجاح حملتها الوقائية ، مؤكداً في الوقت ذاته أن سلامة الأرواح والممتلكات هدف سام يسعى الجميع لتحقيقه متمنياً للجميع السلامة الدائمة.