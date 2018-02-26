بالفيديو.. رقص أحلام في حفل زفاف داليا مبارك في تركيا

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام وزوجها الهاجري ، زميلتها الفنانة السعودية داليا مبارك فرحتها بحفل زفافها أمس على يخت في تركيا على رجل أعمال أمريكي .

وظهرت أحلام في عدد من الفيديوهات وهي ترقص مع العروس وتؤدي الاغاني معها بجانب ألتقاط الصور للذكرى .

يٌشار إلى أن داليا أقامت عرسها على متن أحد اليخوت في أجواء رومانسية، وبعيداً عن الصخب والضجيج، واقتصر الحضور على الأهل والمقربين فقط، ولم يحضره من الوجوه المعروفة سوى الفنانة أحلام وزوجها.