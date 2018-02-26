اكتشاف 75 قطعة أثرية في بابل العراقية بسبب السيول

بغداد(صدى):

قال حسين فليح، مدير دائرة الآثار في بابل العراقية، أن السيول الجارفة كشفت عن 75 قطعة أثرية في موقع بورسيبا الأثري في وسط العراق تشمل ” أواني فخارية وقطعا نقدية وأخرى معدنية ” تعود إلى الحقبتين البارثية والإسلامية.

وأكد ” فليح ” أن هذه القطع ستخضع للتحليل بغية تحديد تاريخها بدقة، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تساهم فيها الأمطار الغزيرة في الكشف عن تحف أثرية في هذا الموقع المحاذي لمقام ولادة النبي إبراهيم.

وأشار ” فليح ” إلى أنه عثر العام الماضي على حوالى ألف قطعة نتيجة السيول، ما يدل على أن هذه الأثريات ليست مطمورة في عمق الأرض.