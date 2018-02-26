” مجلس الأمة الكويتي ” يناقش قبول الأجانب في الجيش الوطني

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت مصادر مطلعة داخل مجلس الأمة الكويتي، أنه من المتوقع أن يشهد المجلس مداولة ثانية على قانون قبول غير الكويتين في الجيش الكويتي.

وأوضحت المصادر انه في حالة تمرير المداولة الثانية في جلسة 6 مارس المقبل وتم إصدار القانون، سيتطلب الأمر مالا يقل عن 3 أشهر لوضع الشروط لإعلان قبول غير الكويتيين في الجيش.

وأضافت أن مشروع القانون يدور حول إجازة قبول غير الكويتيين ضباطًا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتًا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وكان البرلمان الكويتي وافق في 13 فبراير على مشروع قانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش، كما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش في أبريل 2017 فتح باب التسجيل والتقديم لأبناء فئة ” البدون ” ، للالتحاق بالقوات البرية والجوية.