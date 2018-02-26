” الجوازات ” تتيح تجديد هوية التابعين أو المرافقين المتواجدين خارج المملكة

علي القحطاني (صدى):

ذكرت المديرية العامة للجوازات في رسالة توضيحية، أنه يمكن للمقيم الموجود داخل المملكة، تجديد هوية التابعين أو المرافقين له في الخارج.

وكان مقيما وجه للجوازات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي يستفسر قائلاً: “ هل بالإمكان تجديد هوية مقيم في حالة وجود أحد المرافقين أو التابعين خارج المملكة؟ “.

ليأتي رد الجوازات أنه في حال وجود رب الأسرة داخل المملكة، لا مانع من تجديد هوية مقيم لأحد التابعين أو المرافقين في الخارج ‘‘.