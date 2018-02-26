سيميوني: أصبحنا أفضل أمام مرمى المنافس

نواف السالم(صدى):

قال مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، إن فريقه قدم مباراة رائعة أمام إشبيلية أمس، في إطار الدوري الإسباني، حيث انتصر أتلتيكو بخماسية مقابل هدفين.

وأوضح سيميوني أن الشوط الثاني شهد أداء جيد، حيث كان الأفضل منذ بداية الموسم.

وتابع: ” أعتقد أننا دخلنا المباراة بنضج كبير بعد خسارة ربع نهائي كأس الملك أمام إشبيلية ” ، مضيفًا: ” الفريق يقدم نسقاً تصاعدياً وأصبحنا أفضل أمام مرمى المنافس ” .

واستكمل: ” يتبقى يومان ونصف فقط من أجل الإعداد لمواجهة الليغا المقبلة أمام ليغانيس، المنافس الشرس والصعب عندما يلعب خارج ملعبه ” .