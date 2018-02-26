3 عوامل تتسبب في ارتفاع أسعار الأزر بالسوق المحلية بنسبة 22%
قال مستثمرون وتجار أن هناك 3 عوامل تسببت في ارتفاع أسعار الأزر بالسوق المحلية بنسبة راوحت 11 %ــ 22 %خلال الأيام القليلة الماضية، لتصل بعض الأصناف إلى 315 ريالًا مقابل 260 ريالًا للكيس زنة 40 كيلوجرام.
وأشار المستثمرون إلى أن انخفاض إنتاج محصول الأرز في الهند بنسبة 30% أدى إلى صعود الأسعار لمستويات تتجاوز 1250 دولار للطن ” السيلة ” وأكثر من 1300 دولار للطن ” الأبيض ” ، إضافة إلى تراجع المخزون لدى الشركات الموردة خلال الفترة الأخيرة، واتجاه الشركات الهندية لاستخدام تقنية جديدة، بحيث لا يخزن المحصول أكثر من 60 يومًا، مقابل 6 أشهر في الآلية السابقة؛ الأمر الذي رفع السعر بنحو 50 دولار للطن الواحد.
وأضاف المستثمرون أن أسباب الزيادة عوامل خارجية وأخرى داخلية، فالشركات الهندية المصدرة للأرز متمسكة بالمستويات السعرية، إذ تلقت شركته عروضًا الخميس الماضي بسعر 1300 ریال للطن ” السيلة ” و1350 ريالًا للطن ” الأبيض ” ، لافتين إلى أن الشركات الهندية المصدرة تركز على السوق العراقية في المرحلة الراهنة، إذ سجلت الصفقات مع الشركات العراقية ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة.
وتابعوا، أن العوامل الداخلية تتمثل في تراجع المخزون لدى الشركات الموردة خلال الفترة الأخيرة، والأسعار السابقة كانت نتيجة المعادلة بين المخزون القديم والجديد، مشيرين إلى أن الشركات المستوردة بدأت تسوق المخزون الجديد؛ ما أدى إلى زيادة الأسعار نظرًا لارتفاع سعر المحصول الجديد مقارنة بمحصول السنة الماضية.
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ 1 ساعة
السبب الرئيسي هو أنكم تريدون تعويض غرامة التشهير التي فرضتها عليكم وزارة التجارة قبل فترة من الزمن وهذا نص قرار مجلس هيئة المنافسة :
10 مخالفات على شركات الأرز.. والغرامات 36 مليون ريال – أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
وأرجو ياصحيفة صدى عدم حجب التعليق لأنهم يرغبون في تعويض مادفعوه من ظهر المواطن وليس قلة الانتاج في الهند كما يدعون ولا في العراق , لأن العراق لايزال يعاني إقتصاديا وبالتالي لم يستوردون بشكل زائد كما يدعون تجارنا الأشاوس وأما الآلية في الهند فلا علاقة للزيادة بها وبإمكانه تجارنا التفاوض عليها إن أرادوا خيرا للمواطن هذا إذا لم يكونوا تجارنا هم من إخترع هذه الآلية لرفع السعر لدينا وليس مستغرب منهم أن يفعلوا أي شيء لإلحاق الضرر بالمواطن مقابل مكاسبهم الجشعة وأما تراجع المخزون محليا فهي كذبة كبيرة جدا حيث أصبح الناس اليوم يقتصدون بشكل ملحوظ نتيجة الوعي الملاحظ بعد رفع أسعار الطاقة من بترول وكهرباء وماء وغيرها من الأسباب التي ساهمت في فرض نمط إقتصادي لدى الأسر وبالتالي عذر أصحاب الأرز غير مقبول ولايجب أن ينطلي على أحد وتصاريحهم هذه تعد إتفاقا مبطنا على رفع السعر وهو مخالف للأنظمة وأتمنى أن تتدخل وزارة التجارة والاستثمار لتغريمهم ضعف الغرامة السابقة لتصبح 72 مليون ريال