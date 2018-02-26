3 عوامل تتسبب في ارتفاع أسعار الأزر بالسوق المحلية بنسبة 22%

نايف السالم(صدى):

قال مستثمرون وتجار أن هناك 3 عوامل تسببت في ارتفاع أسعار الأزر بالسوق المحلية بنسبة راوحت 11 %ــ 22 %خلال الأيام القليلة الماضية، لتصل بعض الأصناف إلى 315 ريالًا مقابل 260 ريالًا للكيس زنة 40 كيلوجرام.

وأشار المستثمرون إلى أن انخفاض إنتاج محصول الأرز في الهند بنسبة 30% أدى إلى صعود الأسعار لمستويات تتجاوز 1250 دولار للطن ” السيلة ” وأكثر من 1300 دولار للطن ” الأبيض ” ، إضافة إلى تراجع المخزون لدى الشركات الموردة خلال الفترة الأخيرة، واتجاه الشركات الهندية لاستخدام تقنية جديدة، بحيث لا يخزن المحصول أكثر من 60 يومًا، مقابل 6 أشهر في الآلية السابقة؛ الأمر الذي رفع السعر بنحو 50 دولار للطن الواحد.

وأضاف المستثمرون أن أسباب الزيادة عوامل خارجية وأخرى داخلية، فالشركات الهندية المصدرة للأرز متمسكة بالمستويات السعرية، إذ تلقت شركته عروضًا الخميس الماضي بسعر 1300 ریال للطن ” السيلة ” و1350 ريالًا للطن ” الأبيض ” ، لافتين إلى أن الشركات الهندية المصدرة تركز على السوق العراقية في المرحلة الراهنة، إذ سجلت الصفقات مع الشركات العراقية ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة.

وتابعوا، أن العوامل الداخلية تتمثل في تراجع المخزون لدى الشركات الموردة خلال الفترة الأخيرة، والأسعار السابقة كانت نتيجة المعادلة بين المخزون القديم والجديد، مشيرين إلى أن الشركات المستوردة بدأت تسوق المخزون الجديد؛ ما أدى إلى زيادة الأسعار نظرًا لارتفاع سعر المحصول الجديد مقارنة بمحصول السنة الماضية.