” بروكسل ” تأمر بالقبض على المتشردين وايوائهم

بروكسل(صدى):

وجه رئيس بلدية بروكسل، فنسنت دي وولف، أمرًا بالقبض على ” المتشردين ” وإيوائهم في أماكن، تقيهم موجة البرد وتنقذ حياتهم.

وطالب رئيس بلدية ” بروكسل ” ، من الشرطة، اقتياد المشردين، إلى الأماكن المخصصة لهم، حتى في حال رفضهم، وذلك انطلاقًا من الساعة الثامنة مسًاء، وحتى الصباح.

ويجدر الإشارة، أنه منذ يوم الأحد الماضي، ضربت موجة من الصقيع بلجيكيا، وصفها السكان المحليون بـ” السيبيرية ” ، حيث انخفضت درجات الحرارة، إلى 12 تحت الصفر، وهو ما لم يتعود عليه السكان.

يُذكر أن السلطات في ” بلجيكا ” ، أعلنت حالة الطوارئ، حتى يوم 8 مارس المقبل، مع احتمال تمديدها إذا تواصلت موجة الصقيع.