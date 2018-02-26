بالصور.. تحت رعاية المحافظ مكتب تعليم أضم يكرم الرعاة والداعمين لجائزة التميز

حامد العمري(صدى):

احتفل مكتب التعليم بمحافظة أضم في هذا اليوم الإثنين بتكريم الداعمين والرعاة والمتميزين، وتوقيع شراكة مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ ( ٥٠٠٫٠٠٠ ) خمسمائة ألف ريال رعايةً لجائزة مكتب التعليم للتميز.

حيث رعى الحفل سعادة محافظ أضم الاستاذ/ ناصر بن محمد بن حجاب ، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والخيرية والإجتماعية ، ومشاركة شيوخ وأعيان المجتمع وبمشاركة فاعلة من المشرفين التربويين وقادة المدارس.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، عقبها ترجل سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة أضم الأستاذ / نور بن مسعود المالكي بكلمة رحب فيها بالحضور وشكر رعاية سعادة محافظ أضم لحفل تكريم الرعاة والداعمين والمتميزين ونقل تحيات سعادة مدير التعليم الأستاذ/ مرعي بن محمد البركاتي وثمّن لجيمع الداعمين مايقدمونه للمساهمة في رعاية الطلاب والمعلمين والمتفوقين والمبدعين والمتميزين على مستوى المكتب بجميع فئاته.

كما ثمّن للجهات الخيرية والاجتماعية ، رعايتهم لحفل الطلاب المتفوقين للعام الماضي كما أبدى شكره وتقديره للجهات الحكومية على دعمها المستمر وعلى رأسهم رئيس بلدية أضم المهندس سليمان الذيبي وشكر للجميع دعمهم المستمر لمناشط وفعاليات المكتب.

عقب ذلك تم توقيع عقد شراكه طويل الأمد برعاية جائزة مكتب التعليم بمحافظة أضم للتميز مع رجل الأعمال الشيخ / حمدان برتاوي الزهراني بمبلغ إجمالي وقدره ( ٥٠٠٫٠٠٠ ) خمسمائة ألف ريال لرعاية المتميزين من الطلاب والمعلمين والقادة والمشرفين التربويين والبيئة المدرسية المتميزة بعد ذلك ألقى راعي الحفل سعادة محافظ أضم أ. ناصر بن محمد بن حجاب كلمة شكر فيها سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة أضم الاستاذ/نور بن مسعود المالكي ومنسوبي المكتب على الاحتفال المميز وثمن لجميع الرعاة الدعم المستمر لفاليات ومناشط المكتب.

ثم كرم سعادة المحافظ ومدير مكتب التعليم الرعاة والداعمين لمناشط المكتب وكانوا على النحو التالي:

١- الشيخ /حمدان برتاوي الزهراني.

الراعي الرسمي لجائزة مكتب التعليم لتميز.

٢- الشيخ / عبدالعزيز بن عمير المالكي

الراعي الرسمي لمطبوعات المكتب.

٣- الراعي الرسمي لتكريم الطلاب المتفوقين جمعية البر الخيرية بمركز الجائزه ويمثلها الاستاذ/ غبيش بن صالح المالكي

٤- الراعي الرسمي لتكريم الطلاب المتفوقين جمعية البر الخيرية بمحافظة أضم ويمثلها الاستاذ/ إبراهيم بن حاسن المالكي.

٥- الراعي الذهبي لتكريم الطلاب المتفوقين لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أضم ويمثلها الاستاذ/ عابد بن عبيد العزيزي

٦- الراعي الذهبي لتكريم الطلاب المتفوقين لجنة التنمية الاجتماعية بمركز الجائزة ويمثلها الاستاذ/ حامد بن محمد المالكي

٧- الراعي الرسمي لجائزة التعليم للتميز مجموعة شركة الواصل التجارية لصاحبها رجل الاعمال/ عطيه بن حسن العفيفي

وتم تكريم المتميزين وكانوا على النحو التالي:

١-المرشد الطلابي الاستاذ/ أمين بن معيصب الغموي بمدرسة الفهد المترسطة.

٢- المرشد الطلابي الاستاذ/ عبدالله بن أحمد الزهراني بمدرسة أبي ذر الغفاري.

٣- المرشد الطلابي الاستاذ/ شديد بن رزق الله العمري بمدرسة الامام الشافعي.

وتم تكريم الداعميم الاعلاميين من الصحف الورقية والالكترونية وعلى رأسهم رئيس اللجنة الاعلامية الاستاذ/ بدر بن جبر العفيفي.

وقد تم تكريم أعضاء لجنة جائزة التميز والمشرفين التربويين بالمكتب.

