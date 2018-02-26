هيئة الاتصالات تطبق إجراءات جديدة للحد من الرسائل الدعائية المزعجة

عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, عن البدء في تنفيذ إجراءات جديدة للحد من الرسائل النصية الدعائية المزعجة أو الاقتحامية التي تضمنت تطبيق حلول فنية جديدة للمستخدمين, وذلك بتقديم خدمة التحكم بالرسائل النصية الدعائية وتفعيل الربط بين مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ومقدمي خدمة الرسائل القصيرة لتنظيم تقديم هذه الخدمة.

وأوضحت الهيئة أنها صنفت الرسائل النصية القصيرة (SMS) إلى رسائل غير دعائية (تحذيرية، توعوية، خدمية، شخصية) وتصل لجميع المستخدمين، وإلى رسائل دعائية تخضع إلى حل فنّي متقدم يُـمَكن المستخدم من التحكم بالرسائل الدعائية، بحيث يكون لديه ثلاثة خيارات، إما حجب جميع الرسائل النصية الدعائية، أو قبول جميع الرسائل النصية الدعائية، أو الاستقبال الجزئي، ويكون للمستخدم إمكانية حجب رسائل إعلانية محددة.

وأفادت الهيئة أن العمل المشترك بين الهيئة ومقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة خلال فترة الشهرين الماضية أدى إلى تخفيض الرسائل النصية الدعائية بنسبة (24%) والحد بشكل كبير من الرسائل الاقتحامية، مع ارتفاع بنسبة (34%) في عدد المستخدمين الراغبين بحجب الرسائل الدعائية, مبينة أنه تم خلال هذه الفترة إيقاف خدمات 33 مقدم خدمة رسائل نصية قصيرة مخالف.

ووجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بالإعلان عن الآلية الجديدة للاستفادة من خدمة التحكم بالرسائل الدعائية وإيضاحها على مواقعهم الإلكترونية، ومن خلال الرسائل النصية القصيرة.