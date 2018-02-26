محمد العصيمي يكشف موقفه من زواج المواطنات من أجانب

نايف السالم(صدى):

صرَّح الكاتب محمد العصيمي، بأنه يرفض زوج المواطنات من أوروبيون، مشيراً إلى أنه على الرغم من رفضه الفكرة إلا أن ابنته المبتعثة لو اختارت زوجها أجنبياً سواء من اوروبا أو أمريكا، فسيوافق على الزيجة ما دام مسلماً ومحترماً.

وأكد الكاتب محمد العصيمي، على احترامه للنظرة القبلية وعادات البعض في الزواج، لكن في الوقت ذاته كل إنسان حر فيما سيختار للزواج، قائلًا : ” وهناك قبائل يتزوجون فيما بينهم ولا يقبلون من خارج قبيلتهم، وهذه قناعاتهم ونحترمها، لكن ليس بالضرورة أن نطبقها على الجميع ” .

وأوضح أن القاعدة في الزواج هو حديث رسولنا صلّى الله عليه وسلم: ” ‏إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه “، مؤكداً أنه قرار خاص مع الاحترام لتقاليد وعادات الغير، وأن الإنسان ما دام عاقلاً وليس قاصراً فله حرية الاختيار.